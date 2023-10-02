Gümüşhane Dağlarında Sonbaharın Renk Şöleni

Gümüşhane'nin yüksek kesimleri sonbaharın renklerine ev sahipliği yapmaya başladı. Doğa tutkunları ve fotoğrafçılar bu renkli manzaraları keşfetmek için doğa yürüyüşleri düzenliyor.

Gümüşhane dağlarında renklerin görsel şöleni başladı

Gümüşhane dağlarında renklerin görsel şöleni başladı

Doğa tutkunları Gümüşhane'de sonbaharın renklerine hayran kaldı

GÜMÜŞHANE - Türkiye'de sonbahar mevsiminin en ihtişamlı yaşandığı şehirlerden birisi olan Gümüşhane'nin yüksek kesimleri doğanın muhteşem renk cümbüşüne ev sahipliği yapmaya başladı.

Sonbaharın gelişiyle birlikte Gümüşhane'nin yüksek kesimleri ve ormanları adeta bir tablo gibi renklendi. Çam ağaçlarının yeşilinin yanı sıra kavak ve diğer ağaçların sarıdan kızıla, turuncudan mora kadar uzanan renk tonları bölgeyi manzaralı bir atmosfere bürüdü.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliklerini en görkemli şekilde, bir ressamın tuvaline dökülen renkler gibi sergileyen ve renk cümbüşüne dönüşen Gümüşhane dağları Türkiye'nin en etkileyici ve görkemli renk paletlerine sahip yerlerinden biri haline geldi.

Doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların gözdesi haline gelen bu dönemde Gümüşhane'nin yüksek kesimleri sonbaharın en güzel renkleri eşliğinde doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi oldu.

Oluşan bu renkli ve etkileyici manzaraları görmek ve sonbaharın renkleriyle çevrili coğrafyayı keşfetmek isteyen Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği üyesi 30 sporcu Kostan Dağından Dölek köyüne kadar 15 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü düzenledi.

Sonbahar mevsimini renkli yaprakların gölgesinde geçirmek isteyenler için ideal bir destinasyon olan Gümüşhane'de ilk sonbahar etkinliğini "Sonbahara merhaba" sloganıyla gerçekleştiren GÜDAK üyeleri Yayladere köyü Kostan Dağı orman yolundan başladıkları yürüyüşü Erdemler köyü kırsalındaki cennet gibi vadiyi aşarak Dölek köyünün eşsiz manzarasında sonlandırdı.

Zaman zaman hafif yağmur altında gerçekleşen etkinlikte sporcular renk cümbüşüne dönen yürüyüş yolları boyunca gördükleri manzaralar karşısında unutulmaz anlar yaşarken, doğada organik olarak bulunan meyvelerden toplamayı da ihmal etmedi.

"Gençlerimizin ekrandan kafalarını kaldırıp sonbaharın bu güzel ahengiyle buluşmasını tavsiye ediyorum"

Etkinliğe katılmak için Bayburt'tan gelen sporculardan Fatma Cebeci, "Yine çok güzel bir rotada yürüdük. Doğa bizi bugün sarı, kırmızı ve yeşilin farklı tonlarıyla karşıladı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ben her yaştan insanı doğaya davet ediyorum. Özellikle gençlerimizin ekrandan kafalarını kaldırıp doğaya çıkmasını ve sonbaharın bu güzel ahengiyle buluşmasını tavsiye ediyorum" dedi.

"Yapraklar binbir renge büründü ve bizlere güzel manzaralar verdi"

Sporculardan Samet Çelik ise "Sonbahara Merhaba yürüyüşüyle yaklaşık 2 ay sürecek olan sonbahar etkinliklerimizi başlattık. Kostan dağının ormanlık alanından başladık ve Dölek köyünde etkinliği bitirdik. Güzel, kolay ve herkesin yürüyebileceği bir parkur. Renkler çok güzel. Yapraklar binbir renge büründü ve bizlere güzel manzaralar verdi. Renk değişimi Gümüşhane'de yükseklerden başlıyor ve alçak kesimlere doğru iniyor. En son Kürtün'de bu renk cümbüşünü göreceğiz" diye konuştu.

Etkinliğe rehberlik yapan Burak Soydaş de "Güzel bir faaliyet gerçekleştirdik. Orman içinden renklerin binbir tonunun görülebildiği alana düzenledik. Harika bir yürüyüş oldu. Parkurumuz da çok rahattı" ifadelerini kullandı.