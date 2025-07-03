Görüntü Türkiye'den! Fiyata tepki gösterip hepsini tek tek parçaladı

Türkiye'nin karpuz üretim merkezlerinden Adana'da, üretici bu sezon hayal kırıklığı yaşıyor. Tarlada kilogram fiyatı 1-2 TL'ye kadar gerileyen karpuzlar, üreticinin elinde kaldı. Emeğinin karşılığını alamayan bazı çiftçiler, tepkilerini göstermek için hasat ettikleri karpuzları satmak yerine tek tek parçaladı.

"İSRAF ETMEK DOĞRU MU PEKİ?"

Yüksek maliyetlerle ürettikleri karpuzun marketlerde 14-15 TL'ye satılmasına tepki gösteren üreticinin videosunun altına "Ya tamam tepki gösterin de nimeti israf ederek değil", "İsraf etmek doğru mu peki?", "Hollandalı çiftçilerin önümüzdeki 10 yıl hangi ürününü dikeceklerini bakanlık belirliyor. Bizde bu yıl hangi ürün para ettiyse önümüzdeki sene tüm çifçiler o ürünü dikiyor", "Yapma dayı ceza yazarlar" şeklinde yorumlar yapıldı.