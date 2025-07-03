Görüntü Türkiye'den! Fiyata tepki gösterip hepsini tek tek parçaladı

Görüntü Türkiye'den! Fiyata tepki gösterip hepsini tek tek parçaladı
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Görüntü Türkiye'den! Fiyata tepki gösterip hepsini tek tek parçaladı
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Adana'da karpuz fiyatlarının 1-2 TL'ye kadar düşmesi üzerine bazı üreticiler ürünlerini satmak yerine tarlada parçaladı. Çiftçiler, marketlerde 15 TL'ye satılan karpuzun tarlada değer görmemesine tepki gösterdi.

Türkiye'nin karpuz üretim merkezlerinden Adana'da, üretici bu sezon hayal kırıklığı yaşıyor. Tarlada kilogram fiyatı 1-2 TL'ye kadar gerileyen karpuzlar, üreticinin elinde kaldı. Emeğinin karşılığını alamayan bazı çiftçiler, tepkilerini göstermek için hasat ettikleri karpuzları satmak yerine tek tek parçaladı.

"İSRAF ETMEK DOĞRU MU PEKİ?"

Yüksek maliyetlerle ürettikleri karpuzun marketlerde 14-15 TL'ye satılmasına tepki gösteren üreticinin videosunun altına "Ya tamam tepki gösterin de nimeti israf ederek değil", "İsraf etmek doğru mu peki?", "Hollandalı çiftçilerin önümüzdeki 10 yıl hangi ürününü dikeceklerini bakanlık belirliyor. Bizde bu yıl hangi ürün para ettiyse önümüzdeki sene tüm çifçiler o ürünü dikiyor", "Yapma dayı ceza yazarlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Kardeş onu Tayyip in kafasına atcan yere atman israf olmuş

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Türk milleti ne zaman uyanacak.Zaman direniş vaktidir.Geleceğimiz için protesto zamanı geldi.Bakalım her yere tomalar yetişirmi.

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Haber Yorumlarımaviterlik:

Abi siz üretiyorsunuz siz 1-2 TL fiyat çekip sonra da isyan ediyorsunuz sizde üretici olarak birlik olun fiyati kendiniz belirleyin neden aracı belirlesin başınıza silah mı dayıyor sizde birliktelik yok dayı

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Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Çok güzel para etseydi ne yapacaktın çok merak ettim atıp parçalayacağına halka bedava dağıtsaydın yine tepkini dile getirseydin hiç yakışmamış sen gibi birisi zaten ekip biçmesin

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Haber YorumlarıMelih İnce:

Türkiye de üretici olmak her türlü istismara açık olmak demektir. tarlaya sahip olmakla başlayan, üretme maliyetiyle devam eden ve nihayetimde aracıların simsarlığıyla emeğinin cebren elinden alınmasına uzanan bir çile. faizler bu kadar yüksekken, üreten sadece müslümandır

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