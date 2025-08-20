Görme Engelli Okan Öztürk, Tandem Bisikletle Özgürlüğe Döndü

ANTALYA'da yaşayan Okan Öztürk (32), 7 yaşında geçirdiği kazanın ardından görme yetisinin yüzde 90'ını kaybetti. Bisiklete binmeyi çok seven, görme kaybının ardından bu tutkusuna ara veren Öztürk, yıllar sonra tandem bisikletle yollara döndü. Öztürk, "Benim için sadece bir ulaşım aracı değil; aynı zamanda bir özgürlük biçimi" dedi.

Okan Öztürk, 7 yaşında geçirdiği kaza sonrası görme yetisinin yüzde 90'ını kaybetti. Bisiklete binmeyi çok seven, görme kaybının ardından bu tutkusuna ara veren Okan Öztürk, 2019 yılında yolunun Eşpedal Derneği ile kesişmesiyle yeniden yollara döndü. Yol arkadaşı Edip Hatipoğlu (42) ile tandem bisiklet kullanan Öztürk, "Yıllar sonra bisiklete geri dönmek tarifsiz bir duyguydu. Çünkü bisiklet benim için sadece bir ulaşım aracı değil; aynı zamanda bir özgürlük biçimi" diye konuştu. Bisikletin sadece spor değil, bir ruh hali olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Bisiklet turlarında kuş sesleri, tekerlek sesi ve doğayla baş başa kalmak bambaşka bir ambiyans sunuyor. Ayrıca hızla birlikte gelen adrenalin de başka bir boyut" dedi.

YOL ARKADAŞLARIYLA GÜÇLENEN DAYANIŞMA AĞI

Antalya'da tandem bisiklet kullanımı için gönüllü pilotlara ihtiyaç olduğunu belirten Öztürk, bu konuda bisiklet gruplarıyla iş birliği içinde olduklarını söyledi. Öztürk, "Pilotlar, gören sürücüler sayesinde birçok görme kaybı yaşayan arkadaşımız da bu deneyimi yaşayabiliyor. Birlikte pedallamak sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal bağ da kurmamıza olanak sağlıyor" diye konuştu.

'GÜVEN SORUNU DEĞİL, BİRLİKTE HAREKET ETME DİSİPLİNİ'

Tandem bisikletin tekli bisikletten çok da farklı olmadığını vurgulayan Öztürk, "Sadece pedalların senkronize olması gerekiyor. Gören pilot, bisikleti yönlendiriyor; co-pllot da görme engelli yol arkadaşı ise onunla uyum içinde hareket ediyor. Aslında bu bir güven sorunu değil, birlikte hareket etme disiplini" dedi.

YARIŞLARDAN PARALİMPİK HEDEFE

2019'da ilk kez bisiklet yarışına katılıp, o günden bu yana amatör yarışlarda farkındalık yaratmak amacıyla pedal çevirdiğini aktaran Öztürk, "Başta teknik bilgi ve antrenmanım yoktu. Ama başardım. Yarışlardaki hız ve rekabet hissi çok etkileyici. Şimdi hedefim, 2025 itibarıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu çatısı altında resmileşen tandem branşında milli takıma katılmak" dedi.

FARKINDALIK ARTIYOR AMA HALA YETERSİZ

Tandem bisikletin birçok kişi tarafından bilinmediğine işaret eden Öztürk, "İnsanlar iki kişilik bisikletleri genelde eğlence amaçlı zannediyor. Ama bu, görme engellilerin sosyal hayata katılımını artıran güçlü bir araç. Farkındalık çalışmaları yapıyoruz ancak daha fazla yerel yönetim ve STK desteğine ihtiyacımız var. Bisikletlerin erişilebilirliği hala sınırlı" diye konuştu. Bisiklet dışında farklı sporlarla da ilgilenen Okan Öztürk, hobi olarak koşu ve tüplü dalış yaptığını belirtti. Öztürk, "Tüplü dalışın başta zor olduğunu düşündüm ama suyun altında olmak, suyun üstünde olmaktan bile daha güvenli. 5 yıldır yapıyorum ve 10 arkadaşımı daha bu spora yönlendirdim. Sertifikalı dalış hedefim de var" dedi.

'ARAMIZDA GÜÇLÜ BİR İLETİŞİM OLUŞTU'

Okan Öztürk'ün tandem yol arkadaşı Edip Hatipoğlu ise beş yıldır tandem bisikletinde pilot olduğunu belirtti. Hatipoğlu, "Başta zordu ama kısa sürede Okan'la aramızda güçlü bir iletişim oluştu. Ne zaman duracağımızı, ne zaman hızlanacağımızı, etrafı nasıl betimleyeceğimi öğrendim. İletişim çok önemli. Bu sadece bisiklet sürmek değil, aynı zamanda yol arkadaşlığı, ekip olmak" diye konuştu.

GÖNÜLLÜ OLMAK İSTEYENLERE ÇAĞRI

Tandem sürmek isteyen ama çekinceleri olan gönüllülere de çağrıda bulunan Hatipoğlu, "Bisiklet sürmeyi bilen herkes pilot olabilir. Uzun süren bir eğitim süreci gerekmiyor. Bu deneyim sadece Okan'a değil, bana da çok şey kattı. Daha çok insan tanıdım, yeni şehirler gördüm, doğada daha fazla zaman geçirdim, ekip olmayı hissettim" dedi.