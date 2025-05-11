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Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
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Havaların ısınması ve yaz tatilinin başlamasının ardından tatilcilerin gözde yerlerinden Çeşme'de fiyatlar yine gündem oldu. Bir plajda tuvalet ücretinin 100 TL olması vatandaşları isyan ettirdi.

Yazın gelmesiyle dolap taşan Çeşme, lahmacum fiyatı, şezlong ücreti sonrası bu kez de yüksek tuvalet fiyatıyla gündeme geldi. Tatilde nüfus yoğunluğunun tavan yaptığı İzmir'in gözde ilçesinde paylaşılan bir fotoğraf karesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Twitter'da yapılan bir paylaşıma göre Çeşme'de tuvalet ücreti 100 lira oldu. Söz konusu paylaşımda "Tuvalete gidilecek gibi değil!" ifadeleri yer aldı.

Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

100 liraya pokunu temizliyorlar gayet normal küçüğü denize yapıp büyüğe 100 tl vereceksin bizahmet

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Haber Yorumlarıasam asa:

Sokaga yapin. Pislik gotursun ceşmeyi akillanirlar. Adamin agzindan girenden ve bi tarafindan cikandan zengin olma derdindeler.

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Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Devletin kontrol mekanizması, düzen ve kanunlar olmadığı, uygulanmadığı, denetim yapılmadığı için vatandaş kafasına göre davranıyor, fiyat biçiyor bu her alanda böyle... Serbest piyasa böyle bir şey değil.

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Haber YorumlarıHakparti:

En az 10lira wc ücreti olan ülkede enflasyon düşüyor ekonomi iyi diyen yalancıdır utanmazdır omurgasızdır

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

denetleyen yok ,devlet bitmiş

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Güzel bir filim repliği vardı aganın poku üstüne pokmu olur loy yıkın burayı yıkın ne yaparsın aganın pokubu tabiki 100 tl olur

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hadi erkeklerin işi kolay,girip arabada Pet şişeye falan yapar daaa,kadınlara üzüldüm.

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Haber Yorumlarıseennu:

Ortalığı mafya kaplamış o zaman devlet nerede.

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Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Kapitalizim de normal, artıp temizlik icin kaplarla gezilecek....

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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

millet Çeşme sokaklarına döker yükünü

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