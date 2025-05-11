Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Havaların ısınması ve yaz tatilinin başlamasının ardından tatilcilerin gözde yerlerinden Çeşme'de fiyatlar yine gündem oldu. Bir plajda tuvalet ücretinin 100 TL olması vatandaşları isyan ettirdi.
Yazın gelmesiyle dolap taşan Çeşme, lahmacum fiyatı, şezlong ücreti sonrası bu kez de yüksek tuvalet fiyatıyla gündeme geldi. Tatilde nüfus yoğunluğunun tavan yaptığı İzmir'in gözde ilçesinde paylaşılan bir fotoğraf karesi sosyal medyada çok konuşuldu.
Twitter'da yapılan bir paylaşıma göre Çeşme'de tuvalet ücreti 100 lira oldu. Söz konusu paylaşımda "Tuvalete gidilecek gibi değil!" ifadeleri yer aldı.