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Gıda sahtekarlığında Adana zirveyi kaptırdı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde Adana zirveyi uzun süre sonra kaptırdı. Zeytinyağlarına tohum yağları karıştırıldığı tespit edilen Aydın birinci sıraya yerleşirken, şehirde 172 hileli ürün tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren yayınlamaya başladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi ile vatandaşların sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar yayımlanan listelerde et ürünlerinde sakatat ve tek tırnaklı hayvan kullanıldığı, zeytinyağlarına tohum yağı karıştırıldığı ve çok sayıda firmanın süt ve peynir gibi ürünlerde tüketiciyi aldatmaya yönelik ürünler kullandığı ifşa edilirken, Gıda Bülteni, Türkiye'de gıdada sahteciliğin haritasını hazırladı.

ZETİNYAĞI ADI ALTINDA NELER SATMIŞLAR NELER

Haritada söz konusu işletmelerin şehirlere göre dağılımı yer aldı. Bakanlığın paylaştığı listeye bugüne kadar 1.187 gıda girdi. 421 ihlal ile hile yapılan gıdalar arasında zeytinyağı birinci sırada yer aldı. Zeytinyağlarına çok büyük oranda tohum yağı (ayçiçeği, pamuk, aspir, kanola, keten tohumu, susam vb) karıştırıldığı belirtildi.

ZİRVE ADANA'DAN AYDIN'A GEÇTİ

Yeni listeyle birlikte zirvedeki şehir de değişti. Zeytinyağı etkisi nedeniyle, Türkiye'de en fazla gıda hilesi yapan şehirler arasında ilk sırada Aydın yer aldı. 172 hileli ürün ile ilk sırada yer alan Aydın'ın arasından İstanbul, İzmir ve Bursa geldi.

LİSTEDE 144 MARKA VAR

Aydın'da tam 144 markanın, natürel sızma, soğuk sıkım, erken hasat, taş baskı gibi adlar altında satılan zeytinyağlarına tohum yağı karıştırdığı kaydedildi.

Gıda sahtekarlığında Adana zirveyi kaptırdı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAli Bulduk:

Bunu illere ayirmak cok sacma. Topum bozuk, hem doguda hem batida,hem kuzeyde hem güneyde

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

aydın bunu senden beklemezdim

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

ayıp ettin adana, rehavete kapıldınız tabi

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Aydın sana yakışmıyor

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

belediyelere bak zaten anlaşılır, izmirin olmaması ııııı ilginç

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

İnsan sağlıyla oynayanlar sağlığı ile sınanır ilahi adalet var

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Haber Yorumlarıtahsin lefon:

hileli firmalari kapat enbuyuk cezayi ver bakim kimsa daha yaparmı

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Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Millete bunu yapanın mal varlıklarına el koyacan

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Haber YorumlarıAli Teke:

Türkiye’nin ilk ve tek hilesiz hurdasız zeytinyağı satış portalı topraktan sofraya pek yakında hizmette

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Haber YorumlarıCesur:

Malesef öyle bir adalet düzenimiz varki yapanın yanına kar kalıyor. Yok yapan işletmeler ifşa ediliyormuşta. Gerekirse tüm tv radyo kanallarında reklam yayınlanır gibi herkesin haberdar olması için sunum yapılmalı.Oysa ifşa edildi diyor hangi işletmedir hangi markadır bilen yok. Bu sahtekarlara bir daha asla ticari faaliyet izni verilmemeli ama nerde bizdeki adalet.Toplumun hangi ferdine sorsan adaletten yakınıyor fakat bununla ilgili bir tepki koyanda yok.Hak ettiğimizi yaşıyoruz galiba

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