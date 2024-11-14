Üye Girişi
Haberler

Gıda sahtekarları listesine dana/kuzu kıymaya kanatlı eti katan 4 firma daha eklendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı her gün gıdada hile yapan firmaları tek tek açıklıyor. Son olarak listeye 4 yeni firma ve ürün girdi. Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edildi, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı taklit ve tağşiş yapan firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Halkın sağlığıyla oynayan firmalar tek tek ifşa ediliyor.

DANA/KUZU KIYMADA KANATLI ET

12 Kasım'da iki ünlü bal firmasında taklit ve tağşiş tespiti yer alırken, halkın sağlığıyla oynayan firmaların sayısı her geçen gün artıyor. 13 Kasım tarihli yeni listede ise 4 farklı marka ve ürün yer aldı. Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edilirken, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Gıda sahtekarları listesine dana/kuzu kıymaya kanatlı eti katan 4 firma daha eklendi

Gıda sahtekarları listesine dana/kuzu kıymaya kanatlı eti katan 4 firma daha eklendi
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Yaşam
İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği

İstanbul'da metroda yangın! İstasyon kapatıldı, yolcular tahliye edildi

 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal 'diktatör' çıkışı

AK Parti kurucusundan canlı yayında skandal Atatürk çıkışı

 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! O suç artık ön ödeme kapsamında
Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı

Başsavcılık etkinlik ve konserleri mercek altına aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Galler maç bileti kaç TL? Seren Fosforoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seren Fosforoğlu kaç yaşında, nereli? Seren Fosforoğlu biyografisi! MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 14 Kasım Müge Anlı'da neler oldu? Eren Dinkçi kimdir? Eren Dinkçi kaç yaşında, nereli? Son dakika! Yenikapı metro istasyonu kapatıldı mı? 9. Yargı Paketi çıktı mı, TBMM'den geçti mi? 9. Yargı Paketi maddeleri nedir, denetimli serbestlik var mı 2024? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI! Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl, nereden yapılır? Altın neden düşüyor? 14 Kasım altın piyasası ne durumda? Yenikapı metrosunda yangın mı çıktı, seferler iptal mi? Yenikapı metrosunda nasıl yangın çıktı? Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı açıldı mı? MEB 20 bin öğretmen ataması tercihleri başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.