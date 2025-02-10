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Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

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Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin mevcut başkanı Destan Bulgay ile Salih Karaağaç'ın aday olduğu olağan mali seçimli genel kurulu gergin başladı. Üyelerden ikisinin yumruklaştığı genel kurulda, verilen önergeyle başkan maaşı 120 bin TL'den, 60 bin TL'ye düşürüldü.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin (MESKOP) 74'üncü Olağan Mali Seçimli Genel Kurulu, Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Seçimde mevcut başkan ve Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ile Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, kooperatifin yeni başkanı olmak için yarıştı.

Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Seçime katılımın yüksek olması dikkat çekti. Delegeler yoğun güvenlik önlemleri altında salona girdi. Divan başkanlığını Recep Çınar yaparken, divanda ise Başkanvekili Fatih Çataldere, Soma Esnaf Kefalet Başkanı Ali Ayan, Salihli Esnaf Kefalet Başkanı Erdal Tunca yer aldı. Faaliyet ve bütçe raporları oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim kurulu, denetim kurulu ibra edildi ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca 2025 ve 2026 yılında genel kurulların birleşerek 2027 yılında yapılması ittifakla kabul edildi.

Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

SALONDA GERGİNLİK YAŞANDI

Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine 2025 ve 2026 yıllarında ödenecek aylık, ücret ve veya huzur hakları ile ilgili maddede kooperatif başkanına 120 bin TL maaş ücret verilmesi maddesi oylandığında salonda gerilim arttı. Bazı üyeler alınan maaşların, milletvekilleri maaşlarından fazla olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Oylanan madde oy çokluğuyla iptal edildi. Daha sonra iki başkan adayı maaşın 75 bin TL olması yönünde karar aldı. Alınan karar oylamaya sunuldu. Oy çokluğuyla kabul edildi. Bu sırada üyelerden Ramazan Zonguldak divana, başkan maaşının 60 bin TL olması yönünde önerge verdi. Oylanan önerge kabul edildi. Başkan maaşının 120 TL'den, 60 bin TL'ye indirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

OYLAMA SÜRÜYOR

Daha sonra adayların konuşulmasına geçildi. Mevcut başkan Destan Bulgay'ın konuşması sırasında 2 üye yumruklaştı. Kavganın büyümemesi için başkan adayları ve polis araya girdi. Konuşmaların ardından seçimin oy çokluğuyla kapalı oylama şeklinde yapılmasına karar verildi.

Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Asgari ücret maaşı üstü maaş alan her çalışanın maaşı 100/50 düşmeli adalet budur

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Yokmu bir delikanlı Milletvekili de TBMM de maaşlar düşürülsün diye önerge versin, daha önemlisi de bir dönem vekillik yapıp ömür boyu maaş'a bağlanmayı iptal ettirsin..

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Haber Yorumlarımedcan:

Bu esnaf odaları acilen kapatılmalı, esnafı söğüşlemeden başka bir faaliyetleri yok devletin bunu görüp kapatması lazım.Yılda iki defa 1000 er Tl aidat alıyorlar yılbaşından öncede 1 er takvim dağıtıyorlar hizmet bu kadar, keza mühendizler odası, asansörler için sadece gözle kontrol edip asansör başına 2000 tl nin üstünde yıllık para alıyorlar, araç muayene istasyonlarıda aynı. Devlet vatandaşını korumalı bu gibi yerlere soydurmamalı.

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Haber YorumlarıHUYSUZ ŞİRİN:

TÜRKİYE HAVADAN PARA KAZANMA ÜLKESİDİR, YETERKİ ANAHTARI UYDUR. MANİSA GENE KÜÇÜK YER. İSTANBULDA ESNAF ODALARININ BİNLERCE ÜYESİ VAR , SENELİK MİLYONLARCA LİRA AİDAT TOPLANIYOR . ESNAF OLARAK SANA SUNDUĞU HİÇBİR HİZMET YOK , ODANIN 3-4 TANE PERSONELİ VAR , BAŞKA MASRAFI YOK. SORSAN PARA NEREDE ODA BELLİ DEĞİL. ESNAF ODALARININ AİDATLARININ DÜŞÜRÜLMESİ LAZIM.

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Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

60 binlik napıyorsunuz?

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