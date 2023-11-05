Gelibolu'da çıkan orman yangınında çiftlikler zarar gördü

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangınında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Gelibolu'ya 18 kilometre mesafedeki, tedbir amacıyla boşaltılan Pazarlı köyünde küçükbaş hayvancılık yapan Erkan Şahin'in çiftliği de yangından etkilendi. Yanan alanlar dron ile görüntülendi.

Gelibolu'nun Ilgardere köyü yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale etti. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekilirken, alevlerin ilerlediği Gelibolu'ya 18 kilometre mesafedeki Pazarlı köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın, Pazarlı köyündeki bir çiftliğe de sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ve etkili olan sağanakla birlikte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ederken, yanan alanlar ise dron ile görüntülendi. Ayrıca yangının etkisiyle Pazarlı köyünün mezarlığında bazı mezarlar da zarar gördü.

'YAKLAŞIK 5 MİLYON TL BİR ZARARIMIZ VAR'

Pazarlı köyünde oturan Erkan Şahin, yangında küçükbaş hayvan çiftliğinin büyük zarar gördüğünü belirterek, Yangın çıktığı sırada çiftlikte yem hazırlıyordum. Ilgardere'de arkadaşlar bana ulaşıp, trafodan çıkan ateş sonucu yangın çıktığını söyleyip, benden yardım istedi. Traktörün arkasına pullukları takıp, onları kurtarmaya gittim. Yangın aniden çiftliğe sıçradı. Belki de saatte 100 kilometrenin üzerinde rüzgar vardı. 550'ye yakın hayvanımız var. 5-6 tanesi yanmış. 12-13 bin tane balya vardı. Gübre römorkları, balya makineleri, sağım üniteleri, buğdaylar her şey yandı. Ciddi kaybımız var. Yaklaşık 5 milyon TL bir zararımız var. 12-13 ton balya, 70-80 ton buğday yandı diye konuştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)