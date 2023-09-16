Gazeteci Amine Ateş Kabaktepe Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'ni Ziyaret Etti

Gazeteci ve yazar Amine Ateş Kabaktepe, Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti ve etkinlik yapılan atölyeleri gezdi. Kabaktepe, merkezi çok beğendiğini ve büyüklerimize olan vefa borcumuzu yerine getirdiğimizi söyledi.

Gazeteci ve yazar Amine Ateş Kabaktepe, Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Yaşlılarla sohbet eden Kabaktepe, etkinlik yapılan atölyeleri de gezdi. Yaşam merkezini çok beğendiğini söyleyen Kabaktepe, "Büyüklerimize bir vefa borcumuz var. Bunu da burada iyi bir şekilde yerine getiriyoruz" dedi.

Eğitmen ve psikologlardan bilgi alan Kabaktepe sınıflarda kursiyerlerle bir araya geldi. Ahşap yakma sınıfında yaşlılarla desen yapan Kabaktepe, müzik sınıfında ise söylenen türkülere de eşlik etti.

KİTAP SÖYLEŞİSİ DÜZENLEDİ

Kabaktepe, kütüphanede düzenlenen bir söyleşi de kitapseverlerle bir araya geldi. Kabaktepe katılımcılara babasın hayatını yazdığı Altın kitap ödülüne layık görülen 'Artist Baba', babaannesiyle yaşadığı dönemini kaleme aldığı 'Babaannemin Saç Filesi' ve su altında yaşayan bir insan topluluğunu anlattığı fantastik kitabı 'Prenses Ayızıt' hakkında bilgiler verdi. Söyleşi sonunda ise Kabaktepe, okurları için kitaplarını imzaladı.

Vefahane Yaşam Merkezi'nin kendisini adeta büyülediğini dile getiren Kabaktepe, "Burada büyüklerimize hem beden hem de ruh sağlığı açısından iyi gelen çok güzel faaliyetler var. Burada yaşlılarımızı çok mutlu gördüm. Çok sıradışı bir yer. Türkiye'de bu açıdan ilk olması da beni çok etkiledi. İnşallah Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşır. Büyüklerimize bir vefa borcumuz var. Bunu da burada iyi bir şekilde yerine getiriyoruz" diye konuştu.