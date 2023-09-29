Fethiye'de İngiliz Paraşütçüye Yardım

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belcekız plajına sert iniş yaparak yaralanan İngiliz paraşütçünün yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Türkiye'ye tatile gelen İngiliz yamaç paraşütü tutkunu Gerald Nelson Babadağ'dan Ölüdeniz' e tekli (single) uçuş yaptıktan sonra Belcekız Plajı'na inişe geçtikten sonra Ölüdeniz Jandarma Karakolu karşısındaki plaja sert bir iniş yapınca yardımına Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Fethiye Mahalle Arama Kurtarma (MAG) ekipleri ile sağlık ekipleri koştu. İngiliz Paraşütçü Gerald Nelson yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA