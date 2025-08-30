Fethiye'de Dalgıçlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması

Fethiye'de Dalgıçlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dalgıçlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Dalyan Koyu'nda dalış yaparak Türk bayrakları açtı ve su altında renkli bir kutlama gerçekleştirdi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde dalış yaparak Türk bayrakları açtı.

Fethiye Dalış Merkezi dalgıçları Önder Diktaş, Barış Safran, Berkay Çetin, Ersu Mengi, İbrahim Tombak, Burkay Kayıran ve Can Aksoy, sabah saatlerinde Dalyan Koyu açıklarında yaklaşık 8 metre derinliğe dalış yaptı. Bir dalgıç, '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazılı döviz taşırken; diğer dalgıçlar da balıklar arasında Türk bayrağını dalgalandırdı. Su altındaki kutlama renkli görüntülere sahne oldu. Dalış eğitmeni Önder Diktaş, "Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bu gibi farklı etkinliklerle dalış turizmine katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yargıtay kararı bozmuştu! Leyla'yı arayan AFAD üyelerini yakacak kayıt

Yargıtay kararı bozmuştu! Leyla'yı arayan AFAD üyelerini yakacak kayıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haftalarca yok! Fenerbahçe Semedo'nun sakatlığını açıkladı

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız futbolcu haftalarca yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.