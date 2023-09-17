Fatsa'da Minibüs Devrildi: 6 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz T. yönetimindeki 34 FSP 237 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta sürücü ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU