Fatih Belediyesi'nden Tarihi Dokunun Korunmasına Yönelik Cephe Rehabilitasyon Projesi

FATİH Belediyesi, tarihi mirası geleceğe taşıma vizyonuyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Büyük Karaman Caddesi ve çevresinde Cephe Rehabilitasyon Projesi'ne devam ediyor. Proje ile sadece binaların dış görünümü değil, bölgenin sosyal dokusu ve ekonomik dinamizminin de güçlendirilmesi hedefleniyor.

Fatih'in tarihi dokusunun korunması adına yürütülen Cephe Rehabilitasyon Projesi ile her bina kendi mimari karakterine göre yenileniyor. Modern teknolojiyle desteklenen çalışmalarda, lazer tarama yöntemiyle bina cephelerinin rölöveleri alınarak, dijital ortama aktarılıyor. Böylece müdahaleler, bilimsel temellere dayanan bir planlama süreciyle gerçekleştiriliyor. Cephelerdeki renk seçimleri, raspa işlemleriyle yapının geçmişine ait izler ortaya çıkarılarak belirleniyor. Estetik kaygının yanı sıra tarihi sürekliliğe duyulan saygı da çalışmanın merkezinde yer alıyor.

ESTETİKLE BİRLİKTE SOSYAL VE EKONOMİK CANLILIK DA GELİYOR

Yapılan cephe iyileştirme çalışmalarıyla, sadece fiziksel bir dönüşümü değil, aynı zamanda mahallelerin sosyal yaşantısına da katkı sağlamak amaçlanıyor. Yenilenen yapılar ile birlikte, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırırmak ve esnafın ekonomik hareketliliğine katkı sunmak hedefleniyor.

Fatih Belediyesi, proje kapsamında bugüne kadar 62 yapının 27'sinde dış cephe uygulamasını tamamladı. Geriye kalan yapılarda ise çalışmalar sürüyor.

'ŞEHRİN RUHUNU YENİDEN İHYA EDİYORUZ'

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, tarihin içinden gelen bu eşsiz ilçeyi gelecek nesillere taşırken mimari kimliğine zarar vermeden çağın ihtiyaçlarına da cevap verecek bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Büyük Karaman Caddesi ve çevresinde yürütülen cephe rehabilitasyonu çalışmalarının sadece dış cepheleri iyileştirmekten ibaret olmadığını vurgulayan Turan, bu projeyle aslında şehrin ruhunu, hafızasını ve estetiğini yeniden ihya ettiklerini belirtti. Turan, çalışmalarla Fatih'e sadece görsel bir güzellik değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir canlılık da kazandırdıklarını da ifade etti.