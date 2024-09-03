Evlilik kredisi kullanacaklara müjde: Asgari ücret şartı değişti

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu' projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

DOĞURGANLIK BAZ ALINDI

Bakan Göktaş, daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartların kolaylaştırıldığına dikkat çekerek, "Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık." dedi.

ASGARİ ÜCRET KRİTERİ DEĞİŞTİ

Yeni eklenen illere ek olarak daha fazla çiftin destekten yararlanması için şartların kolaylaştırıldığını vurgulayan Göktaş, çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Göktaş, "Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz." ifadesini kullandı.