Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor, cep yakacak
Vatikan'da Papa Franciscus'un odaları mühürlendi

Papa'nın odaları mühürlendi
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı
Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Satışa çıkan Polatların lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile Yılı kapsamında ev kadınlarına önemli bir hak tanınması için düğmeye basıldı. Ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı geliyor. Buna göre başvuruda bulunan ev kadınları her ay sigorta primini yatırarak emekli olabilecek, primlerin 3'te biri devlet tarafından karşılanacak. Projede çocuk sayısına göre esneklik gösterilecek, çocuklu anneler erken emeklilikte avantajlı olacak.

Star Haber'de yer alan habere göre Aile Yılı kapsamında ev kadınlarına önemli bir hak tanınması için düğmeye basıldı. Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor.

TÜM EV KADINLARI YARARLANABİLECEK

Daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.

DEVLET DESTEĞİ ASGARİ ÜCRETLE 500 BİN LİRAYI BULACAK

Projede en kritik ayrıntı ise devlet desteği olarak göze çarpıyor. Ödenecek aylık primlerin 3'te birinin devlet tarafından karşılanacağı belirtilirken, emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.

ÖDEMELER İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvuruda bulunan ev kadınları, Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Böylece ev kadınları, devlet destekli primlerini, kendi işini yapıyor gibi her ay düzenli şekilde ödeyecek. Ödemeler internet üzerinden yapılacak.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE ESNEKLİK

Projede yıpranma payı benzeri bir destek de yer alacak. Bu konuda çocuk sayısına göre de esneklik gösterilecek. Çocuklu anneler, erken emeklilikte avantajlı olacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Para lazım niye bagkur çok pirim yatir diye zaten işsiz kişi o parayı yatiramaz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Yıllarca prim ödeyecekler 14 500 lira bile alamayacaklar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ahlaklı, insanlara, vatana hayırlı çocuklar yetiştiren ev kadınları, tüm kadınlardan daha önemli daha değerli bir iş yapıyor. av hanımı olmayı değersizleştirdiler ve sonuç ortada.elbette çalışırken de huzurlu yuvalar kuran ve güzel evlatlar yetiştiren anneler de çok kutsal bir iş yapıyor. annelik ve sadakat sahibi bir eş olmak övünülecek bir şeydir kadın için. işte o anneler, böyle kadınlar toplumun kraliçesidir. kendi ahlaksız ve ahlaksız çocuklar yetiştirenler değil.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Çocuk isteyipte tıbben olmayanlara da en az üç çocuğu var statüsü tanınmalı. Saygılarımla.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.