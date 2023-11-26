Eskişehir'de sabaha karşı şiddetini artıran rüzgar ve sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu. Sürücüler güçlük çekti, tramvay seferleri aksadı.

Eskişehir'de Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Eskişehir'de sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabaha karşı şiddetini artıran rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

Trafik polisleri, seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölgesinde sağanak nedeniyle bazı tramvay seferleri bir süre aksadı. Ekiplerin çalışmasının ardından seferler yeniden devam etti.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Porsuk Çayı'nın yüzeyi, çevresinde bulunan ağaçlardan dökülen yapraklarla kaplandı.