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Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Kreşlerdeki Miniklere Karnelerini Verdi

Yaşam Haberleri

Belediye kreşlerinde eğitim alan minikler, ilk karnelerini Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un elinden aldı. Miniklerin mezuniyet heyecanına ortak olan Bozkurt, çocuklara güzel dileklerde bulunarak karnelerini dağıttı.

Kreşlerde eğitim alan miniklere ilk karnelerini Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt verdi

İSTANBUL - Belediye kreşlerinde eğitim alan minikler, ilk karnelerini Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un elinden aldı.

Esenyurt Belediyesi bünyesindeki kreşlerde eğitim alan çocukları mezuniyet heyecanı sardı. Miniklerin ilk karne heyecanına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'ta ortak oldu. Mezuniyet törenine katılan Bozkurt, çocuklara güzel dileklerde bulunarak karnelerini dağıttı. Eğlenceli anların yaşandığı törende minikler, Başkan Bozkurt ile hatıra fotoğrafı çekilerek bugünü ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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