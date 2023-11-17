Erzurumlu esnafın ayılarla güldüren diyaloğu kamerada

BİTLİS - Ailesiyle birlikte Erzurum'dan Nemrut Krater Gölü'nü ziyarete giden Numan Torun'un yol kenarında karşılaştığı ayılara verdiği tepki ve zaman zaman sarf ettiği sözler gülümsemelere sebep oldu.

Türkiye'nin en büyük ve Dünyanın ikinci büyük krater gölünü barındıran Nemrut Kalderası, doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Zengin biyoçeşitliliğe sahip olan bölgede, boz ayılara da ev sahipliği yapıyor.

Erzurum'dan ailesiyle birlikte Nemrut Kalderası'nı ziyaret eden ve Erzurum'da lokanta işletmecisi olan Numan Torun, boz ayılarla karşılaşmanın heyecanını ailesiyle yaşadı. Bir yanda ayıları besleyen bir yandan da kendine has üslubu ile ilginç sözler ifade eden Numan Torun, o anları cep telefonuna da kaydetmeyi ihmal etmedi. Konuşmaları ile ailesini ve çevredeki vatandaşları kahkahalara boğan Numan Torun, zaman zaman korkusunu gizleyemedi.