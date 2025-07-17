Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet'te

Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet'te
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e-Devlet'e zamlı oranlarla güncellenen emekli maaşı hesaplama sistemi yüklendi. 3600 prim gününü dolduran çalışanlar, "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranından tahmini maaşlarını görebiliyor.

Milyonlarca çalışan, emekli olduklarında alacakları maaşı merak ederken, e-Devlet üzerinden tahmini emekli maaşı hesaplamasında güncellenmiş zamlı oranlar devreye alındı. SGK ve Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiren bu gelişmeyle birlikte, artık henüz emekli olmamış vatandaşlar da alacakları muhtemel emekli aylığını görebilecek.

%16,67'LİK ZAM HESAPLAMAYA DAHİL EDİLDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 16,67 oranındaki Temmuz zammı, e-Devlet sistemine entegre edilerek tahmini maaş hesaplamalarına yansıtıldı. Bu sayede özellikle 3600 prim gününü tamamlamış ancak henüz emekli olmamış kişiler, maaşlarının ne kadar olabileceğini görebiliyor.

NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Tahmini emekli maaşını öğrenmek isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" yazarak ilgili hizmete ulaşabiliyor.

MAAŞLAR EN DÜŞÜK AYLIĞIN ALTINA İNMİYOR

Sistemde görünen tahmini maaşlar, mevcut yasal düzenlemeler gereği 16.881 TL olan en düşük emekli aylığının altında görünmüyor. Ancak, kök maaş bilgisi henüz emekli olunmadığı için sistemde yer almıyor. Bu uygulama, çalışanlara emeklilik planlarını daha sağlıklı yapabilme imkânı tanırken, özellikle son dönemde artan geçim sıkıntısı nedeniyle maaş beklentilerinin yakından takip edildiği bir dönemde önemli bir kaynak sunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıvatandaş:

eyt ile sgk nın içinden geçtiniz şimdi adalet dağıtmaya çalışıyorsunuz. 60 yaş altı olan bütün emeklilerin emekli maaşlarını iptal edilmesi lazım. emekli olanda adam gibi maaş alsın.

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Haber YorumlarıElif Erbay:

o kadar katılıyorum ki size... uçan kuş emekli oldu hala bir de erken emeklilik bekleyenler var, ne acı

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

SENİ GİDİ HAZIMSIZ KISKANÇ SENİ, NE OLDU EMEKLİ OLAMADINMI....??????

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Haber YorumlarıHalit:

emekliyim 56 yaşındayım hak veriyorum

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Haber YorumlarıMAVİ.blue. YEŞİL.:

boş ypma, eyt den önce emekliler çokmu yüksek maaş alıyordu sanki, eyt ile alakası yok. .aylık bağlama oranlarının 2008 de düşürülmesi ile alakalı.. eyt iptal se senin ebeveynlerin emekliliğinde iptal olması lazım .aynı kapsamdalar.aynı yasaya tabi ler...haa seninki hazımsızlık. eyt liler haklarını tam alamadı bile..

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Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

Amcamın oğlu 29 sene sen mi ödedin primi hak ettim sonuna kadar sen bokunla oynarken biz sırtımızda yük taşıyorduk .2008 deki kazık atılmasaydı şimdi çalışmak zorunda olan emekli olmazdı.

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Haber Yorumlarıabbas geribas:

''Bu uygulama, çalışanlara emeklilik planlarını daha sağlıklı yapabilme imkânı tanırken'' günün fıkrası

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