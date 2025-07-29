Ehliyetini yenilemeyenlere 12.978 TL ceza! Son gün 31 Temmuz

Ehliyetini yenilemeyenlere 12.978 TL ceza! Son gün 31 Temmuz
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2016 öncesi verilen eski tip sürücü belgeleri 1 Ağustos 2025 itibarıyla geçersiz sayılacak. Ehliyetini yenilemeyen sürücülere 12 bin 978 TL'ye kadar para cezası uygulanacak. Süre uzatılmadı, 31 Temmuz son gün. Bu tarihten sonra ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL'ye çıkacak.

2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgeleri için tanınan süre dolmak üzere. 1 Ağustos 2025 itibarıyla bu belgeler geçersiz olacak. Ehliyetini yenilemeyenler yüksek para cezasıyla karşılaşacak.

31 TEMMUZ'A KADAR YENİLENEBİLECEK

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci sona yaklaştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin 31 Temmuz 2025'e kadar yenilenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. İçişleri Bakanlığı daha önce süreyi uzatmıştı ancak son yapılan açıklamalara göre bu kez herhangi bir uzatma kararı bulunmuyor. 31 Temmuz'dan sonra eski tip ehliyetlerle trafiğe çıkanlar için ciddi yaptırımlar uygulanacak.

Ehliyetini yenilemeyenlere 12.978 TL ceza! Son gün 31 Temmuz

PARA CEZASI KESİLECEK

1 Ağustos 2025 itibarıyla eski ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Bu tarihten sonra bu belgelerle araç kullananlara idari para cezası kesilecek.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi kapsamında, geçerliliği sona ermiş bir ehliyetle araç kullanmanın cezası 12 bin 978 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca bu sürücüler hakkında trafik zabıtaları tarafından işlem yapılacak ve araç kullanmaları engellenecek.

ÜCRETLER DE ARTIYOR

Ayrıca son güne bırakıp başvurusunu zamanında yapmayanlar için ehliyet yenileme ücreti de artıyor. B sınıfı ehliyet için yenileme bedelinin 7 bin 438 TL'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

EHLİYET RANDEVUSU NASIL OLUŞTURULUR?

Ehliyet yenileme işlemleri için nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Vatandaşlar, nvi.gov.tr adresi üzerinden ya da ALO 199 çağrı merkezinden randevu oluşturabiliyor.

TOPLAM CEZA CEP YAKACAK

Yani eski ehliyetle yakalanan bir sürücünün ödeyeceği toplam tutar ise ceza ve yenileme birlikte hesaplandığında tam olarak 20 bin 416 TL'yi buluyor.

Haberler.com / Selcan Tüten - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFırat Duran:

Abi ne güzel ya, adamın arabası yok, ehliyet yenilemiyor diye 12bin ceza ödeyecek. Akpnin kendinden başka düşmanı yok. O kadar net söyliyeyim. Yıllardır ötv alıyorsun neyi çözdü? Hiçbir şeyi. Bir sonraki seçim işiniz zor, bir iphone u çok gördüğünüz millet size sandıkta cevap verecek. Çevremdeki akpli sayısı gitgide azalıyor.

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