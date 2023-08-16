Efeler Belediyesi, Kentin Çehresini Değiştiriyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği 2019 yılından itibaren kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, açık alanlarda halkın konforlu şekilde vakit geçirebilmesi için birçok hizmete imza attı. Son 4 yılda 18 yeni park açıldı, otomatik sulama sistemleri kuruldu, fidan dikimi yapıldı ve yeşil alanların bakımı yapıldı. Ayrıca çocuk oyun alanları ve spor aletleri de eklenerek halkın spor yapma imkanı sağlandı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği 2019 yılından itibaren yaptığı çalışmalarla kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Efeler halkının açık alanlarda özgürce ve konforlu şekilde vakit geçirmesi adına faaliyetlerini aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son 4 yılda birçok hizmete imza attı.

Son 4 yıllık süreçte; kent sakinlerinin, ağaçların gölgesinde ve çimlerin üstünde keyifli şekilde sosyalleşebilmeleri amacıyla 18 adet yeni parkın kurdelesi kesildi. Yeşil alanlarda sulama faaliyetlerinin de aksamaması için çalışmalar yürüten ekipler, 15 adet parka otomatik sulama sistemi kazandırdı. Oksijen kaynaklarının artırılmasına da önem veren ekipler, 14 bin 495 adet fidanı toprakla buluşturuldu.

Kentteki yeşil alanların bakım ve onarım çalışmalarını da titizlikle yürüten ekipler; 2 milyon 420 bin metrelik alanda kaldırım üstü yabancı ot temizliği yaptı ve 830 bin ağacı budadı. Efeler'in çiçeklerle güzelleşmesi için de kolları sıvayan ekipler, diktikleri 184 bin adet mevsimlik çiçek ile kenti renk cümbüşüne çevirdi.

İlçe sınırlarında yer alan 307 adet parkın toplam alanı ise 351 bin 470 metrekare olarak paylaşıldı. Parklarda çocukların keyifle vakit geçirmesi amacıyla bu alanlara 970 adet çocuk oyuncakları yerleştirildi.

Efeler halkına açık havada spor yapma imkanı da sunan yeşil alanlar, 980 adet spor aleti ile zenginleştirildi. Bununla birlikte sorumluluk alanında yer alan 497 adet okul, cami ve resmi kurum bahçelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.