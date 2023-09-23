Efeler Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Bisiklet Turu Düzenledi

Efeler Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bisiklet turu düzenledi. Anlamlı günde Başkan Mehmet Fatih Atay ve eşi Güneş Atay da pedal çevirdi.

Efeler Belediyesi, Avrupa Hareketlilik haftası çerçevesinde bisiklet turu düzenledi. Çok sayıda bisiklet severin katıldığı etkinlikte pedallar daha sağlıklı ve çevre dostu ulaşıma dikkat çekmek için çevrildi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve eşi Güneş Atay'ın da yer aldığı bisiklet turu, Mimar Sinan Mahallesi'nde başladı ve Efeler Belediyesi hizmet binası önünde sona erdi. Bisiklet kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Atay, "Ulaşımda bisikleti tercih etmek birçok açıdan faydalı. Özellikle doğanın kirliliğini azaltmada önemli bir paya sahip. Bunun yanında vatandaşlarımızın spor yapmalarını da sağlıyor. Bu konudaki teşvik artırılmalı" dedi. - AYDIN