Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 35 yaralı

Vali Sezer kaza bölgesinde incelemelerde bulundu

Edirne'deki kazanın sebebi belli oldu: Yol kenarındaki bitki örtüsü yangını dumanı kazayı getirdi

EDİRNE - Edirne'de meydana gelen katliam gibi kazada ayrıntılar ortaya çıktı. Edirne Valisi Yunus Sezer, kazanın detaylarını anlattı.

Edirne'de meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne, 1'i ağır 36 kişinin yaralanmasına neden olan zincirleme trafik kazasıyla ilgili gelişmeler ortaya çıktı. Edirne - Kırklareli yolu Köseömer mevkii üzerinde yol kenarındaki otların yakılmasıyla ortaya çıkan dumanın neden olduğu kazayla ilgili olarak açıklama yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, 12 aracın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 36 kişinin de yaralandığını belirtti.

Vali Sezer açıklamasında; "Bugün öğleden sonra 12 aracın karıştığı bir trafik kazası var. Her iki şeritte de aynı anda trafik kazası oluyor. Zannediyorum Edirne istikametine yani bulunduğumuz şeritte bir de örtü yangını var. Oradan dolayı dikkatsizlikten ya da yangının etkisiyle olmuş olabilir. Bunlar öngörü hepsi inceleme sonrasında ortaya çıkacak. 12 tane araç karışmış durumda maalesef bir tane hayatını kaybeden vatandaşımız var. 36 tane de hafif şekilde yaralanan bir şekilde kazadan etkilenenler var. Bir kazazedemizin durumu biraz ağır gözüküyor. Arkadaşlarımız müdahale ettiler İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur. Geçmiş olsun diliyoruz. Gerekli tedbirler alındı. Yaralıların tamamı hastaneye sevk edildi" dedi.

Valinin açıklamasından sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan bir tanesinin hayatını kaybettiği öğrenildi.