Döner ayranı 1 lira yaptı, 1 ton döneri 3 saatte sattı

Başkent Ankara bugün eşine ender rastlanan bir açılışa ev sahipliği yaptı. Bir işletme açılışa özel döner ve ayranı 1 liradan satışa sundu. 1 ton etin müşterilere hazırlandığı açılışta dönerler 3 saat içerisinde tükendi.

Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı. Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi vatandaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise sanayide çalıştığını ve durumu değerlendirmek istediklerini kaydetti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR KAMPANYA GÖRMEMİŞTİK"

Açılışa özel kampanyadan yararlanmak için sıraya giren Nazmi Başkaya, "Daha önce böyle bir kampanya görmemiştik. Allah razı olsun yapanlardan, hayırlı işleri olsun. İnsanlar ekonomik olarak neresi iyiyse oraya geliyorlar. Sanayide yiyecekler çok pahalı olduğu için de biz buraya geldik" dedi. Mikail Büyük ise, "Soğukta 1 lira olan döneri duyunca geldik, bekliyoruz. Daha önce böyle bir açılış görmemiştik. Afişleri gördüğümüzde başta şaşırdık, inanamadık sonra da abilerime söyledim. Şimdi de onlarla birlikte geldik. Sıranın bize gelmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

"BEDAVA YAPSAK BU KADAR İLGİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

İşletme sahibi ise kampanyaya ilişkin, "1 lira vatandaşlara daha cazip geliyor. 1 lira da olsa para veriyor sonuçta. Bedava yapsak bu kadar ilgi çekeğini düşünmüyoruz. Ürüne bir fiyat belirlemişiz onun ücretini ödüyor vatandaşlar. Bugünden sonra normal fiyatlara geri döneceğiz. Gönül isterdi ki 3 gün olsun ancak ekonomik şartlar buna müsaade etmiyor. Vatandaşların katılımı ve ilgisi oldukça yoğun. Umarım daha da iyi olacak" dedi. 1 ton etin müşterilere hazırlandığı açılışta dönerler 3 saat içerisinde tükendi.