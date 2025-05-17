Doğada Kendiliğinden Yetişen Madımak Otu Sivas'ta Pazarda Satışta

Doğada Kendiliğinden Yetişen Madımak Otu Sivas'ta Pazarda Satışta
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Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen madımak otu, kadınlar tarafından toplanarak 'Üretici Köylü Pazarı'nda satışa sunuluyor. Kilosu bu yıl 100-150 TL arasında değişen madımak, sağlık açısından birçok fayda sağlarken köy kadınlarına da önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

SİVAS'ta büyük tüketici potansiyeli bulunan ve doğada kendiliğinden yetişen madımak otu, pazarlarda yerini aldı. Kadınların büyük zahmetle topladığı ürünler, kent merkezinde 'Üretici Köylü Pazarı'nda tüketiciyle buluşuyor. Kilosu bu yıl 100-150 TL arasından satılan madımağın satışını da bizzat köyden toplayıp getiren kadınlar yapıyor.

Doğada her yıl nisan-haziran ayları arasında kendiliğinden yetişen madımak otu, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde geniş tüketici kitlesine hitap ediyor. Antioksidan özelliği taşıyan, mide, bağırsak rahatsızlıkları başta olmak üzere kan şekerini dengeleme, kanser ve damar sertleşmesini önleme gibi birçok faydası bulunan madımak, taze veya kurutularak tüketilebiliyor. Hemen hemen her eve giren madımak, kavurma, çorba, gözleme, börek gibi çeşitli yemeklerinin yanı sıra çayı yapılarak da tüketiliyor. Madımak, aynı zamanda bahar döneminde köy kadınlarının önemli bir gelir kaynağı haline geliyor. Kadınlar, saatlerce uğraşarak doğadan topladığı madımağı, kent merkezinde özel oluşturulan köylü pazarı ve semt pazarlarında alıcısıyla buluşturuyor. Bu yıl kilosu 100-150 lira arasında değişen fiyatlarla satılan madımak, aynı zamanda kurutularak da muhafaza edilip kışın da mutfakları süslüyor. Türkülere de konu olan madımak, lezzetinin yanı sıra Anadolu insanın ekonomisine de katkı sağlıyor.

'ÇOK SAĞLIKLI VE GÜZEL YEMEĞİ OLUYOR'

Merkeze bağlı Beypınar köyünde yalnız yaşayan ve baharda madımak toplayıp satarak para kazanan Esengül Şaşkın (78), "Köy yerinde oturuyorum ve madımak topluyorum. Ne yapalım, geçim davası. Günde 4-5 kilo topluyorum. Bunun yemeği yapıyorlar, pişiriyorlar. Çok sağlıklı ve güzel yemeği oluyor. Sivas'ta çok toplanıyor. Topladıklarımı Sivas'a gönderiyorum ve orada satılıyor" dedi.

'BU SENE MADIMAK ÇOK FAZLA'

Merkeze bağlı Hıdırnalı köyünden topladığı madımağı 'Üretici Köylü Pazarı'nda satan Mevlide Toprak (55) ise "Madımağı toplaması çok zor. Köy köy gezip topluyoruz. Arazi de madımak çoksa, çok topluyoruz, az ise az topluyoruz. Bu sene madımak çok fazla. Madımağın faydaları çok fazla. Şeker hastalığına, bağırsak rahatsızlıklarına faydası var. Doğal bir yiyecek. Tamamen doğada yetişiyor ve katkı maddesi yok" diye konuştu.

Merkeze bağlı Kızılcaköy'den topladığı madımağı pazarda satan Safiye Töker (65) ise "Bu sene madımak bol. Bir günde 2 torba topluyorum. Çok zahmetli oluyor toplaması. Tek tek kendi elimizle topluyoruz, getirip burada satıyoruz. Madımağın yanı sıra yine doğadan topladığımız evelik, yemlik, ısırgan otu, gelin parmağı gibi bitkileri de getirip satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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