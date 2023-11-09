Didim'in sevilen muhtarı Bahri Aşık son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde gazetecilik ve radyo tamirciliği yapan ve 8 dönemdir muhtarlık görevini sürdüren 75 yaşındaki Bahri Aşık'ın cenazesi toprağa verildi. Aşık, mahallesinin sorunlarını çözüme kavuşturan ve sevilen bir kişiydi.

Aydın'ın Didim ilçesinde gazetecilik ve radyo tamirciliğinin yanı sıra 8 dönemdir muhtarlık yapan 75 yaşındaki Bahri Aşık'ın cenazesi toprağa verildi.

Hisar Mahallesi Muhtarı ve Anadolu Ajansı (AA) Didim serbest muhabiri Bahri Aşık bir süredir kanser tedavisi gördüğü Didim Devlet Hastanesinde dün vefat etti.

Aşık'ın cenazesi muhtarlığın önünde helallik alınmasının ardından Didim Merkez Camisi'ne getirildi.

Didim Müftüsü Hasan Hüseyin Susam'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Aşık'ın cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine Aşık'ın yakınları, mesai arkadaşları, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Bahri Aşık

Didim'de, 1972 yılında muhabirliğe başlayan, bunun yanında radyo tamirciliği de yapan Bahri Aşık, Hisar Mahallesi Muhtarlığı görevini de 1983'ten bu yana sürdürüyordu.

Mahallenin yol ve su gibi problemlerini çözüme kavuşturan ve mahallelilerce çok sevilen Aşık, 1995'te yerel televizyon kanalı "Didim TV"yi kurmuştu.

Maddi imkansızlıklardan dolayı televizyonu kapatmak zorunda kalan Aşık, 1997'den beri AA serbest muhabiri olarak gazetecilik mesleğini sürdürüyordu.