Depremzede Kadınlar Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede kadınlar, tandırda pişirdikleri ekmek ve yöresel lezzetleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Kadınlar, sabah erken saatlerden itibaren çalışarak hem ekonomik hem de sosyal bir dayanışma örneği sergiliyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde depremzede kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren tandır başında hummalı bir mesaiye başlayıp pişirdikleri ıspanak, patates, çökelek, peynir ve biberli ekmekleri 20 ile 40 TL arasında değişen ücretlerle satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu ilçedeki Kapısuyu Mahallesi'nde kadınlar saat 05.00'te tandır başında hummalı bir mesaiye başlıyor. Kadınlar, çamurdan inşa edilen tandırda pişirdikleri ıspanak, patates, çökelek, peynir ve biberli ekmekleri 20 ile 40 TL arasında değişen ücretlerle satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra aynı zamanda sosyalleşen kadınlar, dayanışma içerisinde çalışıyor. Kadınların ürettiği ekmekler ilgi görüyor.

'ÇALIŞTIKÇA GURUR DUYUYORUM'

Tandır ekmeği üreticilerinden 5 çocuk annesi Ayşe Baykuş (51), "Eskiden ineklerimiz vardı, onlara bakardım. Bahçeye falan giderdik. Sonra kendime bu işi seçtim. Ufak ufak gözleme işine başladım ve çok hoşuma gitti. İnsanlarla diyalog kurmak, bu işi yapmak çok güzel. Arkadaş ortamı oluyor, eğleniyoruz, değişik insanlar tanıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden, hatta yurt dışından gelen çok güzel insanlar oluyor. Çevremizin desteğiyle, eşimle birlikte, çocuklarımla bu işi yaptık ve gururla çalıştık. Tandır ekmeği yapıyorum, gözleme yapıyorum. Hep birlikte destek olarak kazancımızı buradan sağlıyoruz. Sabah 05.00'te kalkar, hamurumu yoğururum. Sonra iç harçlarımı hazırlarım. Ardından tandırımızı yakarız, sıcak sıcak ekmeğimizi pişiririz. Saat 08.00 gibi ekmeklerimiz hazır olur. Bu şekilde insanlara sıcak sıcak yemeğini veririz. Yaparken zorlanmıyorum, çalıştıkça daha çok gurur duyuyorum" dedi.

'DAYANIŞMA İÇİNDE BU İŞİ YÜRÜTÜYORUZ'

3 çocuk annesi Sebahat Tekbaş (62) ise "Biz Antakya'da yaşıyorduk, ama deprem olunca köyümüze geldik. Burası kardeşimin yeri, ona yardımcı olmak için birlikte çalışıyoruz. Dayanışma içinde bu işi yürütüyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık, artık birlikteyiz. Müşterilerimizin memnuniyetine önem veriyoruz, onların isteklerini karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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