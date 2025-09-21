Deprem Sonrası Marangoza Yeniden Doğuş

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 6 Şubat depremlerinde atölyesi yıkılan ve tüm makineleri enkaz altında kalan marangoz ustası Necmeddin Kaptan (62), bir konteynerde ilkel el aletleriyle iş yerini sıfırdan kurarak çalışmalarına yeniden başladı.

İlçede çocuk yaşlarda babasından devraldığı marangozluk mesleğini yarım asırdır sürdüren Necmeddin Kaptan'ın atölyesinin bulunduğu apartman, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. İş yerindeki tüm makineleri enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelen Kaptan, bir konteynerde mesleğini sürdürmeye karar verdi. İş makineleri olmadığı için ilkel el gereçleriyle masa, sandalye, dolap, bahçe takımı gibi ürünler üretmeye devam eden Kaptan, sıfırdan yeni bir atölye kurdu.

'HERKES EL SANATI ÖĞRENMELİ'

Kaptan, depremin hem kendisi hem de Hatay halkı için bir felaket olduğunu söyledi. Tamamen el sanatına dayalı mesleğini gençlere de tavsiye eden Kaptan, "Depremde atölyem yerle bir oldu. Bir tane malzemem kalmadı. Ama hayat devam ediyor. Sıfırdan yeni bir atölye kurarak mesleğimi icra etmeye çalışıyorum. Tamamen el işçiliğine dayalı malzemeler üretiyorum. Gençlere marangozluk mesleğini veya başka bir meslek edinmelerini tavsiye ederim. Okuyanlar da okumayanlar da mutlaka bir el sanatı öğrenmeli. Okumayanlar direkt el sanatı mesleği öğrenerek hayata atılmalı. Daha gençler, daha küçükler de tatillerde bu mesleklere yönelebilir. El sanatlarına her dönem bir insanın ihtiyacı olabilir. Yaptığımız işler genellikle bahçe takımları gibi el sanatları. Fiyatları bin liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkabiliyor. Daha kapsamlı işler yapılırsa 20 bin TL'ye kadar ulaşıyor" dedi.