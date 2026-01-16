Haberler

Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesi Kapatıldı

Güncelleme:
33 yıldır hizmet veren Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesi kapandı. Ziyaretçi girişinin durdurulmasının ardından, içindeki hayvanlar Türkiye genelindeki diğer hayvanat bahçelerine gönderildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği ve 33 yıldır hizmet veren hayvanat bahçesi kapatıldı. Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlarda başka illerde bulunan hayvanat bahçelerine gönderildi.

Darıca'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı kapanma kararı aldı. 1993 yılında açılan bünyesinde 286 hayvan türü ve yaklaşık 3 bin 600 üzerinde hayvan bulunan botanik park kısmında ise 600 çeşit bitki türü ve 8 bini aşkın bitkinin yer aldığı hayvanat bahçesini işleten özel şirket ziyaretçi girişini tamamen durdurdu. İçeride bulunan hayvanlarda ise Türkiye'nin farklı kentlerinde bulunan hayvanat bahçelerine gönderildi.

