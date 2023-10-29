Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 100. Yılı Posof'ta Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 100. Yılı Posof'u da coşku ile kutlandı.

Kutlama programında Atatürk Anıtı'na çelenkler konuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Posof'ta tüm caddeler Türk bayraklarıyla süslendi. Kutlama töreni Alpaslan Caddesinde yapıldı. Törene binlerce kişi katıldı.

Posof Kaymakamı Emrah Akduman, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Muhammet Koçaslan ve Posof Belediye başkanı Cahit Ulgar törene katılanların bayramını kutladılar. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı İlçe Kaymakamı Emrah Akduman yaparak, cumhuriyetin önemini anlattı. Günün anlam ve önemiyle ilgili şiirleri Posof İlkokulu, Halit Paşa Yatılı Bölge Ortaokulu, Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve yerel şairler tarafından okundu. - ARDAHAN