Çorum'da halk otobüsünden inerken düşen kişi yaralandı
Yaşam Haberleri
Çorum'da Buharaevler Mahallesi'nde halk otobüsünden inerken düşen 18 yaşındaki Feyza D., başını çarparak yaralandı. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen genç kız, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'da halk otobüsünden inerken düşen kişi yaralandı.
Feyza D. (18), Buharaevler Mahallesi Buhara 5. Cadde'de bulunan durakta halk otobüsünden indiği esnada yere düşerek başını çarptı.
Genç kızın yaralandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerce müdahale edilen Feyza D., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Yaşam