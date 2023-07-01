Çorum'da halk otobüsünden inerken düşen kişi yaralandı

Çorum'da Buharaevler Mahallesi'nde halk otobüsünden inerken düşen 18 yaşındaki Feyza D., başını çarparak yaralandı. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen genç kız, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.