Çorlu'da Motosiklet Kazası: 3 Çocuk Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 3 çocuk yaralandı. Kazaya karışan bir motosikletli ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da iki motosikletin çarpışma anı kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da iki motosikletin çarpıştığı kazada aynı motosikletteki 3 çocuk yaralandı. Kazaya karışan motosikletli ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 18. Sokak üzerinde meydana geldi. A.Y.'nin kullandığı 59 AGT 532 plakalı motosiklet ile henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından A.Y.'nin kullandığı ve üzerinde 2 yolcunun bulunduğu motosiklet kaldırıma çıkarak devrildi. Kazaya karışan diğer motosikletli ise olay yerinden kaçtı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.Y. ve arkasında yolcu olarak bulunan 2 çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı 3 çocuk Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü A.Y.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Polis tarafından kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.