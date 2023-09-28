Çayırova'da Engelliler Merkezi Hizmete Açılıyor

Çayırova Belediyesi tarafından inşa edilen Engelliler Merkezi, özel bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek kompleks yapısıyla hizmete açılıyor. Merkezde eğitim odaları, etkinlik odaları, sesli kütüphane, atölye ve spor salonu gibi birçok bölüm bulunuyor. Ayrıca, giriş katı özel eğitim okulu olarak kullanılacak.

Çayırova'da inşa edilen Engelliler Merkezi, kompleks yapısıyla özel bireylerin birçok ihtiyacına yanıt verecek.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldikten sonra engelleri ortadan kaldırmak için birçok çalışmaya imza atmıştı. Bu çalışmaların başında gelen Çayırova Engelliler Merkezi'nde sona gelindi. Akse Mahallesi'nde yer alan ve kompleks yapısıyla özel bireylerin birçok ihtiyacına yanıt verecek örnek proje, hızla devam eden iç dizayn ve yapılacak çevre düzenlemesinin akabinde vatandaşların kullanımına açılacak. Çayırova'da yaşayan özel bireylerin gündelik yaşamını kolaylaştıracak ve sosyal hayata katılmasını sağlayacak proje, ilçede büyük bir eksikliği giderecek. Merkezde eğitim odaları, etkinlik odaları, sesli kütüphane, atölye ve spor salonu gibi birçok bölüm bulunuyor.

Öte yandan, gerçekleştirilen eylül ayı meclis toplantısında Engelliler Merkezi binasının giriş katının, 2. ve 3. kademe özel eğitim okulu olarak kullanılması için Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili teklif oybirliği ile kabul edilmişti. İmzalanacak protokolün ardından Engelliler Merkezi'nin giriş katı, özel eğitim okulu olarak hizmet verecek. - KOCAELİ