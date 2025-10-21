Çaycı Dede: 60 Yıldır Çaycılık Yapıyor Ama Eleman Bulamıyor

ORDU'da 60 yıldır çay ocağı işleten ve 'Çaycı Dede' olarak tanınan İsmail Delice (75), işini çok sevdiğini belirterek, "Çalıştırmaya eleman bulamıyoruz. Gençler iş beğenmiyor" dedi.

Altınordu ilçesinde yaşayan İsmail Delice, 15 yaşında başladığı çaycılık mesleğini 60 yıldır devam ettiriyor. 2010'da Bağ-Kur'dan emekli olduktan sonra, oğluna devrettiği çay ocağında çalışmaya devam eden İsmail Delice, her gün sabah saatlerinde çay ocağına gelerek çay demliyor ve müşterilerine servis ediyor. Çaycılık yapmaya 1965'de başladığını ve o günden bu yana ara vermeden devam ettiğini belirten Delice, "Bu mesleğe 60 senedir devam ediyorum. Bu işleri gençler beğenmiyor, çalışmak istemiyorlar. Bazen eleman sıkıntısı yaşıyoruz, çırak bulamıyoruz. Bu işe başladığımda çay 5 kuruştu, şimdi 15 lira. Çalışmayı çok seviyorum. Sağlığımı çalışmaya borçluyum. Sağlığım el verdikçe çalışmaya devam etmek istiyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,