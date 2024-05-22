Bursa Osmangazi'de Halk Lokantaları Açılıyor: 4 Kap Yemek 80 Lira
İstanbul'da başarılı bir şekilde faaliyete geçirilen Halk Lokantaları, Bursa Osmangazi'de de hizmet verecek. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim öncesi verdiği sözü yerine getirerek, Osmangazi Kent Meydanı'nda ilk Halk Lokantası'nı açmaya hazırlanıyor. Lokanta, vatandaşlara her gün saat 11.00-15.00 arası hizmet verecek ve 4 kap yemeği 80 liraya sunacak.
Vedat Yücebaş/ Bursa - Bursa Osmangazi Belediyesi, Halk Lokantalarının ilkini Osmangazi Kent Meydanında açmaya hazırlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesin faaliyete geçirdiği Halk Lokantalarının devamı Bursa'da sürecek.
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim öncesi sözünü verdiği; Osmangazi Kent Meydanı'nda ilk Halk Lokantası'nı açmaya hazırlanıyor. Lokantada vatandaş 4 kap yemeği 80 liraya yiyebilecek.
Başkan Aydın, lokantacı ve esnafın etkilenmemesi için de, Halk Lokantasının her gün saat 11.00-15.00 arası servis vereceğini belirtti.