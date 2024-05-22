Bursa Osmangazi'de Halk Lokantaları Açılıyor: 4 Kap Yemek 80 Lira

Vedat Yücebaş/ Bursa - Bursa Osmangazi Belediyesi, Halk Lokantalarının ilkini Osmangazi Kent Meydanında açmaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesin faaliyete geçirdiği Halk Lokantalarının devamı Bursa'da sürecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim öncesi sözünü verdiği; Osmangazi Kent Meydanı'nda ilk Halk Lokantası'nı açmaya hazırlanıyor. Lokantada vatandaş 4 kap yemeği 80 liraya yiyebilecek.

Başkan Aydın, lokantacı ve esnafın etkilenmemesi için de, Halk Lokantasının her gün saat 11.00-15.00 arası servis vereceğini belirtti.