Üye Girişi
Haberler

Bursa Osmangazi'de Halk Lokantaları Açılıyor: 4 Kap Yemek 80 Lira

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da başarılı bir şekilde faaliyete geçirilen Halk Lokantaları, Bursa Osmangazi'de de hizmet verecek. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim öncesi verdiği sözü yerine getirerek, Osmangazi Kent Meydanı'nda ilk Halk Lokantası'nı açmaya hazırlanıyor. Lokanta, vatandaşlara her gün saat 11.00-15.00 arası hizmet verecek ve 4 kap yemeği 80 liraya sunacak.

Vedat Yücebaş/ Bursa - Bursa Osmangazi Belediyesi, Halk Lokantalarının ilkini Osmangazi Kent Meydanında açmaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesin faaliyete geçirdiği Halk Lokantalarının devamı Bursa'da sürecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim öncesi sözünü verdiği; Osmangazi Kent Meydanı'nda ilk Halk Lokantası'nı açmaya hazırlanıyor. Lokantada vatandaş 4 kap yemeği 80 liraya yiyebilecek.

Başkan Aydın, lokantacı ve esnafın etkilenmemesi için de, Halk Lokantasının her gün saat 11.00-15.00 arası servis vereceğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Erkan Aydın Osmangazi İstanbul Aydın Bursa Yerel Haberler Yaşam Ekonomi Haberler

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

 Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını 'annesi' olarak tanıtmış

Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını "annesi" olarak tanıtmış

 Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

 Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title