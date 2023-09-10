Bursa'da Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Uludağ'dan İndirildi

Bursa'da 3 ay önce kaybolan ve 'Otçu Kadir' lakabı ile tanınan Kadri Fidan'ın cansız bedeni, ekipler tarafından yaklaşık 2 saatlik yürümenin ardından Uludağ'dan indirildi. Kadri Fidan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Bursa'da 3 ay önce kaybolan ve 'Otçu Kadir' lakabı ile tanınan Kadri Fidan'ın (74) cansız bedeni, ekipler tarafından yaklaşık 2 saatlik yürümenin ardından Uludağ'dan indirildi. Kadri Fidan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'VATANDAŞLIK VAZİFEMİ YAPTIM'

Kadri Fidan'ı bulan Cafer Türe (40), spor amaçlı olarak defalarca Uludağ'a çıktığını belirterek, "Daha önceden spor amaçlı çıktığım yerlerdi. Yine spor amaçlı çıktım. Uludağ'ın zirvesine çıkıyordum. Giderken karşıma çıktı. Ben de vatandaşlık görevimi yaptım. Ekiplere bildirdim. Sağ olsun onlar da geldiler. Ateş yakıp duman çıkardık. Ekiplere yerimizi belli ettim. Dumanla bizi buldular. İnsanlık vazifemizi yaptık" dedi.