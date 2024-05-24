Bursa Büyükşehir Belediyesi, İsrafa 'Dur' Dedi ve Makam Araçlarını Satışa Çıkardı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkardığını açıkladı. Bu hamleyle gereksiz harcamaların önüne geçmeyi ve belediyenin bütçesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Satışa çıkarılan araçlar arasında tahmini değeri 6 milyon 600 bin TL olan bir Mercedes S400 ve 2 milyon 300 bin TL değerinde bir Volkswagen Caravella 4x4 VIP bulunuyor.
Vedat Yücebaş/Bursa
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkarttıklarını açıkladı. Mercedes S400 marka aracın tahmini değeri yaklaşık 6 milyon 600 bin TL iken, Volkswagen Caravella 4×4 VİP aracın tahmini değeri ise yaklaşık 2 milyon 300 bin TL civarında.
GEREKSİZ HARCAMA YOK
Başkan Bozbey, önceki dönemde kullanılan makam araçlarının satışlarıyla ilgili olarak, "Gereksiz harcamaların önüne geçmek, belediyemizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla bu araçların satışı için ihaleye çıkmaya karar verdik. Kendi kurumumuz ve diğer kurumlarda çalışanlara örnek olmamız gerekiyor. Bursa'mızı gülümsetme hedefimiz için ilk olarak israfa son vereceğimizi tüm hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum" diye konuştu.