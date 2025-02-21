Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listenin başını çekiyor

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürüttüğü denetim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Vatandaşların tükettiği gıda ürünlerini titizlikle inceleyen Bakanlık, hileli ve standart dışı ürünleri kamuoyuyla paylaşarak şeffaf bir bilgilendirme sağlıyor. Son yayımlanan denetim raporunda özellikle peynir markaları dikkat çekti.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Gıda güvenliği kapsamında düzenli denetimlerini sürdüren Tarım Ve Orman Bakanlığı, belirlenen uygunsuzlukları resmi internet sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu listede, son güncellemede peynir ürünlerinin öne çıktığı görüldü.

BİR MARKA 10 ÜRÜNÜYLE GİRDİ

Zonguldak'ta faaliyet gösteren Tiryakibey adlı peynir markası, 10 farklı ürünüyle birlikte denetim listesine dahil edildi. Yapılan analizlerde, bu ürünlerde beklenen yağ oranının sağlanmadığı tespit edildi.

5 İL BAŞI ÇEKİYOR

Denetimler sonucunda düşük yağ oranına sahip peynirlerin üretildiği şehirler de belirlendi. Listeye giren ürünlerin Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir ve Aksaray'da üretildiği açıklandı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellenmiş taklit ve tağşiş listesine giren peynir markaları...