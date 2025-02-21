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Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listenin başını çekiyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürüttüğü denetim çalışmalarını durmaksızın devam ettiriyor. Bu denetimler sonucunda hileli ve standart dışı ürünler tespit ediliyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor. Son yayımlanan denetim raporunda özellikle peynir markaları dikkat çekti. Vatandaşın sağlığıyla oynayanların sıralandığı listeye bir marka 10 peynir çeşidiyle girdi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürüttüğü denetim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Vatandaşların tükettiği gıda ürünlerini titizlikle inceleyen Bakanlık, hileli ve standart dışı ürünleri kamuoyuyla paylaşarak şeffaf bir bilgilendirme sağlıyor. Son yayımlanan denetim raporunda özellikle peynir markaları dikkat çekti.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Gıda güvenliği kapsamında düzenli denetimlerini sürdüren Tarım Ve Orman Bakanlığı, belirlenen uygunsuzlukları resmi internet sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu listede, son güncellemede peynir ürünlerinin öne çıktığı görüldü.

BİR MARKA 10 ÜRÜNÜYLE GİRDİ

Zonguldak'ta faaliyet gösteren Tiryakibey adlı peynir markası, 10 farklı ürünüyle birlikte denetim listesine dahil edildi. Yapılan analizlerde, bu ürünlerde beklenen yağ oranının sağlanmadığı tespit edildi.

5 İL BAŞI ÇEKİYOR

Denetimler sonucunda düşük yağ oranına sahip peynirlerin üretildiği şehirler de belirlendi. Listeye giren ürünlerin Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir ve Aksaray'da üretildiği açıklandı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellenmiş taklit ve tağşiş listesine giren peynir markaları...

Bu markalardan uzak durun! İşte o 10 peynir çeşidi ve listede başı çeken 5 il

Bu markalardan uzak durun! İşte o 10 peynir çeşidi ve listede başı çeken 5 il

Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listenin başını çekiyor
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSimu:

iyi tamam da o marka hangisi.. ? minik minik listeden mi irdeleyelim ?!?!?!

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Bu markalar kamu spotu olarak TV de yayınlanmalı aksi halde kimsenin haberi olmaz.Veya marka üretimi durdurulmalı.

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Haber YorumlarıKaradeniz:

listeyi yayınlayıp uzak durun, almayın, yemeyin diyeceğinize bakanlık ve bakan olarak görevinizi yerine getirin. halkın sağlığıyla bilinçli bir şekilde oynandığı için bas cezayı, kapat fabrikayı. bu bakanlıklar ve bakanlar ne iş yaparlar arkadaş?

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

yag nispetini tam tuturamamak bir hile veya suc degildir, altin degil neticede peynir önemli olan icinde baska maddelerin olmamasi illede yag nisbeti deniyorsa adamlar baska yöntemlere basvurur.

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Haber YorumlarıMengele:

Zaten bize gelmiyor kayseri Konya Adapazari lilara afiyet olsun tam onlara yakisir bir lezzetli peynirdir sizler icin

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Haber Yorumlarımühendis:

Hergün ahlak satan insanımızın aslında ne kadar ahlaksız oldugunu bu ifşalar zaten gösterdi. Şimdi herkesin kendine çeki düzen vermesi gerekir. Bu ifşa edilen firmalar aslında bir uygulamada toplansa ürün alırken aratıp bakılabilir. Liste şeklinden çok mobil uygulama daha etkili olabilir.

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