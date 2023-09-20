Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan ve enkazı kaldırıldıktan sonra boş araziye dönen 12 Şubat Stadı, acemi sürücülerin eğitim alanına dönüştü. Eski bir motosikletçi olan Adnan Alper, burada eşine motosiklet kullanmayı öğretiyor. Alanda kendi imkanları ile oluşturdukları pistte, motosiklet eğitimleri yapıyorlar.

Boş kalan stadyum alanı acemi sürücülerin pisti oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan ve enkazı kaldırıldıktan sonra boş araziye dönen 12 Şubat Stadı, acemi sürücülerin eğitim alanına dönüştü.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası ağır hasar alıp yıkımı yapılan, deprem sonrası çadır kent oluşturulan ve enkazı kaldırıldıktan sonra boş bir araziye dönüşen 12 Şubat Stadyumu acemi sürücülerin eğitim alanına dönüştü.

Eski bir motosikletçi olduğunu dile getiren Adnan Alper, yıkıldıktan sonra boş bir arazi haline gelen stat alanında eşine motosiklet kullanmayı öğretiyor. Alanda kendi imkanları ile oluşturdukları pistte, motosiklette vites değiştirme, hızlanma ve zikzak çizme gibi eğitimler yapıyorlar.

Enkaz kalktıktan sonra atıl bir vaziyette duran stadın temizlendikten sonra motosiklet pisti olarak kullanılabileceğini dile getiren eski motosikletçi Alper, "Yaşımız ilerlemesine rağmen hala motosiklet tutkumuz devam ediyor eşim Figen hanıma, oğlum Hüseyin Cemile motosikleti öğretiyorum. Burası eski 12 Şubat Stadı. Deprem dolayısıyla yıkıldı. Burada güzel bir pist gördük ve eğitimi yapabiliriz dedik. Taşları koyduk. Zikzak çizmeyi, işte sürat yapmayı, vites değiştirmeyi öğretiyorum. Düşse de çok bir zayiat olmayacağını gördüm. Kumsal bir alan. En azından motosiklet kullandıkları zaman daha zorlu yol durumu olduğu için daha iyi öğreniyorlar böylelikle devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta zaman zaman kadınların motosiklet kullandığını görüyorum. Çok iyi bir şey motosiklet tutkusu farklı bir tutku, özgürlüktür. Motor arabaya değişmem." ifadelerine yer verdi.

Eğitim için boş bir arazi aradıklarını ve bu alanı görünce kendi imkanlarıyla amatör bir pist yaptıklarını söyleyen Figen Alper ise, "Zaten depremden önce yıkılmaya başlanmıştı. Onun sonrasında tabi baya çadırlar filan, kalktıktan sonra burası atıklar oluşmuş. Biz de boş arazi arıyorduk motosiklet kullanmak için. Burayı görünce buraya geldik. Kapısı açıktı zaten girdik ve ondan sonra kullanmaya başladım. İlk defa kullanmama rağmen ben bile kendime şaşırdım. Motosiklet kullananlar için güzel bir pis yapılabilir. Düzenlenirse, yapılırsa tabi daha faydalı bir şey olacaksa onu da bilemem ama pist yapılırsa güzel olur" ifadelerini kullandı.