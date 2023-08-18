Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangınları söndürüldü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Aşağıkuzören köyü mevkisinde çıkan anız yangını, Yeniçağa Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Yeniçağa Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Ayrıca Sarayköy mevkisinde çıkan anız yangını da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.