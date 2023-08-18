Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangınları söndürüldü
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Aşağıkuzören köyü mevkisinde çıkan anız yangını, Yeniçağa Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Yeniçağa Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Ayrıca Sarayköy mevkisinde çıkan anız yangını da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangınları söndürüldü.
Aşağıkuzören köyü mevkisinde anız yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Yeniçağa Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Yeniçağa Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
Sarayköy mevkisinde de tarım arazisinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Yaşam