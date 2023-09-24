Bolu'da traktörle çarpışan otomobilde kadın hayatını kaybetti
Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen kazada, traktörle çarpışan otomobildeki kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde traktörle çarpışarak paramparça olan otomobildeki kadın hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.
Kaza, D-170 Bilecik-Sakarya-Nallıhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyreden S.K. idaresindeki 54 HA 841 plakalı otomobil, Göynük mevkinde Z.D. yönetimindeki 14 BP 211 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü yaralanırken, eşi Emine K. hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam