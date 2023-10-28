Bodrum'da Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla dalgıçlar suyun altında Türk bayrağı açarak 'Cumhuriyete derinden bağılıyız' pankartı açtı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla Bodrum Su Sporları Başkanı Bedri Sancar ve beraberindeki dalış ekibi Yalıçiftlik açıklarında dalış yaptı. Dalış yapan grup Türk bayrağı eşliğinde 'Cumhuriyete derinden bağılıyız' pankartı açtı. O anlar su altı kamerasıyla görüntülendi.