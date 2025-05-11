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Bodrum'da Anneler Günü'nde Spor Şenliği

Bodrum'da Anneler Günü'nde Spor Şenliği
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Bodrum'da Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anneler, kızlarıyla voleybol ve oğullarıyla futbol oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Fırat AKAY / BODRUM,

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Anneler Günü dolasıyla Bodrum Belediyesi Bodrum spor'un voleybol takımının etkinliğinde anneler ve kızları parkede voleybol oynarken, Göztepe Bodrum Futbol Okulu etkinliğinde anneler ve oğulları sahada ter döktü. Bodrum'da Anneler Günü kapsamında anneler çocuklarıyla spor etkinliklerinde bir araya geldi.

Bu kapsamda, Hadi Türk'ün başkanlığını yaptığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda anne-kız şenliği düzenledi. Şenlikte anneler kızlarıyla beraber voleybol oynarken ortaya renkli görüntüler çıktı. Kutlamaların bir diğer adresi ise ise yeşil saha oldu. Bu kapsamda kuruculuğunu Emrah Çatak'ın yaptığı Göztepe Bodrum Futbol Okulu'nda anneler oğullarıyla futbol oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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