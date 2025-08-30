Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Yüzme Etkinliği Düzenlendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yüzlerce katılımcı, Ortakent Sahili'nden yüzerek Çelebi Adası'na ulaşıp, Türk bayrağı açtı.

Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla geleneksel hale getirilen yüzme etkinliği, 14'üncü kez yapıldı. Aralarında çocuk ve gençlerin de bulunduğu yüzlerce kişi, Ortakent Sahili'nde toplanarak Çelebi Adası'na kulaç attı. Bölgede güvenlik amacıyla kurtarma botları hazır bekletildi. Adaya ulaşan yüzücüler, Türk bayrağı açtı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),