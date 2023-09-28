Bisikletliler Farkındalık Sürüşü Yaptı

KADIKÖY'de Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasının ardından, bisikletliler farkındalık sürüşü gerçekleştirdi. Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün ve onlarca bisikletli Bostancı sahil yolunda toplandı.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, -KADIKÖY'de Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasının ardından, bisikletliler farkındalık sürüşü gerçekleştirdi. Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün ve onlarca bisikletli Bostancı sahil yolunda toplandı. Banu Güzelgün,"İnşallah bundan sonra adalet doğru şekilde işler. Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum. Adalete güveniyoruz" dedi.

Bostancı Sahil Yolunda 18 Temmuz Salı günü bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü, 71 günlük kaçışın ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Ünlü'nün tutuklanmasının ardından Doğanay Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün ve bisikletliler dün saat 19.00'da farkındalık sürüşü için Bostancı Salih Yolu'nda toplandı. Doğanay Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün, "Bugün 71'inci gündeyiz. 71 gün sonra Doğanay Güzelgün'ü öldüren kişinin teslim olduğu haberini aldık. Şu an cezaevinde olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonra adalet doğru şekilde işler. Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum. Adalete güveniyoruz" dedi.