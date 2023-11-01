Bilecik'te 88 Yıldır Değişmeyen Boza Lezzeti

Bilecik'te 88 yıldır üretilen boza, kış aylarının vazgeçilmez içeceği olarak tüketilmeye devam ediyor. İlçede yaşayan göçmen bir aile tarafından üretilen boza, birçok ilde müşterilere ulaştırılıyor.

Bilecik'te 88 yıldır değişmeyen lezzetiyle kış aylarının vazgeçilmez içeceği bozanın üretimine, soğuklarla birlikte bu yıl da başlandı.

Özellikle kış aylarında daha çok tüketilen, kuşaklardır ilçede usta aşçılarca titizlikle hazırlanan, geçtiğimiz yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenen helva ve tescili henüz alınamayan boza, ilçede yaşayan göçmen bir aile tarafından yıllardır üretiliyor. İshak Soydan'ın 1913 yılında Yugoslavya'dan Pazaryeri'ne göç ettiğini ve çok zor şartlarda 1936'da ilçede 90 metrekare bir dükkan kiralayarak başladığı helva ve boza üretimi 88 yıldır aynı yerde, aynı lezzetle devam ediyor.

Pazaryeri ilçesinde 4 kuşak olarak dedesinin kurduğu dükkanda boza, helva ve dondurma üretimi gerçekleştiren İsmail Soydan kış aylarında 88 yıldız aynı lezzetle ürettikleri bozayı Bilecik, Bursa, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kütahya başta olmak üzere birçok ilde müşterilerine ulaştırıyor.

Düzce'den Pazaryeri ilçesine boza içmeye gelen Servet Gökmen de bozasını çok beğendiğini belirterek herkese tavsiye etti. - BİLECİK