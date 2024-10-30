Beylikdüzü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Beylikdüzü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı. Binlerce ilçe sakininin katılımıyla 2 gün 2 gece devam eden kutlamalar, 29 Ekim akşamı Gökhan Türkmen konseriyle son buldu.

28 Ekim Pazartesi günü Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler, 29 Ekim Salı günü Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam etti. Etkinlikler kapsamında düzenlenen 101'inci yıl Cumhuriyet Yürüyüşü Saat 19.00'da Beylik Pazar Alanı'nda başladı. Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda sona eren yürüyüşte her yaştan insan ellerinde bayraklarla Cumhuriyet için yürüdü, marşlar söyledi. Yürüyüşün ardından etkinlik alanında Aykut Pala ve Gökhan Türkmen sahne aldı. İlçe sakinleri Gökhan Türkmen'in sevilen şarkılarına gece boyu eşlik etti.

Etkinliklere Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve ailesinin yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi ile aralarında 'Kardeş Şehir' protokolü imzalanan Almanya'nın Paderborn şehrinin Kaymakamı Christoph Rüther, Belediye Başkanı Michael Dreier ve Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş katılım sağladı. Ayrıca Beylikdüzü Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları Beylikdüzü Belediyesi Kadın Bandosu, afet araçları, bisiklet grupları, spor kulüpleri, yerel okullar ve çok sayıda vatandaş kortejde hazır bulundu.

'CUMHURİYET BU ÜLKENİN KAZANANIDIR'

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuşmasında Cumhuriyet'in değerlerine olan bağlılığını ifade ederek, "Cumhuriyet sonsuza kadar devam edecek. Cumhuriyet'in değerleri asla aşındırılmaz; Cumhuriyet bu ülkenin kazananıdır, Cumhuriyetten asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyet, gençlerin, kadınların ve çocukların ta kendisidir. Tüm kazanımlarıyla Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetidir. Atatürk'ün fikirlerinden bir milim bile sapmadan, onun baktığı yönde ve yolda devam edeceğiz. Bütün komşularıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Yürüyüşün ardından etkinlik alanında saat 20.30'da Aykut Pala, saat 21.30'da ise Gökhan Türkmen sahne alarak Cumhuriyet coşkusuna müzikle eşlik etti.