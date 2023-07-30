Berber, müşterilerin stresini azaltmak için tabela astı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de 20 yıldır berberlik yapan Turgay Güneş, iş yerinin kapısına 'Dışarıdan stres getirmek yasaktır' yazısı astı. Güneş "Her şey kat kat gün geçtikçe, kat kat zam zam zam… Bizim bu şekilde daha çok strese girmemize neden oluyor. Hani gelen stresli bir şekilde geldiği için biz de espri amaçlı bu şekilde bir tabela asarak kendimizi avuttuk" dedi.

Osmaniye'de 20 yıldır berberlik yapan Turgay Güneş 2 yıl önce yeni dükkanına taşındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir süre işyeri kapalı kaldı. Tekrar çalışmaya başlayan berber Güneş, son günlerde artan zamlar nedeniyle müşterilerinin sıkıntılarını ve şikayetlerini dile getirmesini önlemek için kapısına 'Dışarıdan stres getirmek yasaktır' yazısını astı. Güneş, şunları söyledi:

"HER GELEN ŞİKAYETLE GELİYOR"

"20 yıldan beri bu meslek içerisindeyim. İki seneden beri kendime ait dükkanım var. Biz de bu depremden sonra etkilendik. Biz de kendimize göre dışarıda güzel bir tabela hazırladık, 'Dışarıdan stres getirmek yasaktır' yazısıyla. Çünkü her gelen depremden sonra bir şekilde bir şikayetle geliyor. Yok 'akaryakıta zam geldi, yok ekmeğe zam geldi, yok buna zam geldi'. Zaten olabilecek şeyler bunlar'. Hayatımız inişli çıkışlı olduğu için devamlı herkes çıkışlar yapalım diyor. Yoğunlukla da dükkan toplu bir ortam olduğu için bizim dükkanımızda hani gelen stresli bir şekilde geldiği için bizde espri amaçlı bu şekilde bir tabela asarak kendimizi avuttuk.

"HERKES ŞU AN KAYGI İÇERİSİNDE"

Bu konuşma bizi nasıl etkiliyor? Bizi kaygı içerisinde koyuyor hani 'akaryakıta zam geldi' diyor, aracımızda var aracımızı hemen düşünüyoruz, muayeneye zam geldi' diyor, arabamızı düşünüyoruz, 'ekmeğe zam geldi' diyor onu düşünüyoruz. Her şey kat kat gün geçtikçe, kat kat zam zam zam… Bizim bu şekilde daha çok strese girmemize neden oluyor. Bize yardımcı olmaları nerede? Yardımcı olmamaları nerede? Görüyoruz zaten herkes şu an kaygı içerisinde, ne yapacağız? Ne edeceğiz? Sorunlar nasıl olacak?

"BAYAĞI BİR ETKİSİ OLDU"

'Dışarıdan stres getirmek yasaktır' diye kapımıza yazımızı yazdık. Hem espri amaçlı hem de insanlar bizim buraya geldiğinde daha farklı kendilerini hissetsinler, hani başka bir ortama girdiklerinde kendilerini naif huzurlu bir ortamda bulmalarını rica ediyorum. Değişen oldu, gülerek girmeye başladı çoğu insan. Stres getirmek yasak, hani içeride de zaten şamatayla geçiyor, gırgır şamata yapıyoruz genelde stresli konuları konuşmamaya çalışıyoruz, bayağı bir etkisi oldu."