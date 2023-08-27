Ankara'da özel olarak pişirilen yöresel lezzetlerden coğrafi işaretli tahinli pide yoğun talep görüyor. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde taş fırında pişirilen coğrafi işaret ile tescillenen tahinli pide, hem yerel halktan hem de çevre illerden yoğun ilgi görüyor. Tahinli pide, un, tereyağı, su ve bol tahin karışımından elde ediliyor ve buzdolabı ve derin dondurucuda muhafaza edildiği takdirde bir yıla kadar tazeliğini koruyor.

Başkent'in coğrafi işaretli yokluk ekmeği: 'Tahinli pide'

ANKARA - Ankara'da özel olarak pişirilen yöresel lezzetlerden coğrafi işaretli tahinli pide yoğun talep görüyor.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde taş fırında pişirilen coğrafi işaret ile tescillenen tahinli pide, hem yerel halktan hem de çevre illerden yoğun ilgi görüyor. Özellikle Orta Anadolu'da pişirilen tahinli pide, un, tereyağı, su ve bol tahin karışımından elde ediliyor. Yapımında kullanılan malzemelerin hem tok tutması hem de lezzetinden dolayı geçmiş dönemlerde yaşanan kıtlık zamanlarında tüketilmesinden dolayı 'yokluk ekmeği' olarak da bilinen tahinli pide, buzdolabı ve derin dondurucuda muhafaza edildiği takdirde bir yıla kadar ilk günkü tazeliğini koruyor.

Şereflikoçhisar'da tahinli pide üreten sayılı fırıncı olduğunu belirten tahinli pide ustası Mustafa Özbek, sabahın erken saatlerinde dükkanına gelerek tahinli pidenin hamurunu yoğurduktan sonra tahinle buluşturduklarını söyledi. Günlük ortalama 100 ile 150 arasında tahinli pide ürettiklerini aktaran Özbek, tok tutma özelliğinden dolayı özel günlerde ve Ramazan ayında kapasitenin yaklaşık 200 ile 300 ürüne kadar çıktığını dile getirerek, "Yerel halkın talebinin olduğu gibi ürünü yurt içine ve yurt dışına da gönderiyoruz. Tahinli pide yaklaşık, buzdolabına ya da derin dondurucuya atıldığı sürece bir sene sonra da tüketilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Şereflikoçhisar'ın coğrafi işaret tescili alan ürünlerinden olduğunu aktaran Özbek, üretilen tahinli pide ile diğer illerde üretilen tahinli pidelerin arasında fark olduğunu belirterek, "Şereflikoçhisar'da yapılan pide, taş fırında pişmesi, kullanmış olduğumuz yağ, un gibi malzemelerin farklı olması ile ön plana çıkıyor. Birçok yerde yapılıyor, Şereflikoçhisar'daki çok farklıdır. Şekeri çok az miktarda hamuruna ilave ediyoruz. Tahinin içine kesinlikle koymuyoruz" dedi.