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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Suya Yüzde 15 İndirim Yapıyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Ahmet Akın'ın önergesi doğrultusunda su tarifelerine yüzde 15 indirim yapma kararı aldı. Ayrıca, 2024 yılında tarımsal sulamanın ücretsiz olması planlandı. Tarımsal sulama hizmeti 0-20 dekar arası tarlalarda ücretsiz olacak, 20-40 dekar arası tarlalarda ise maliyetin yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50'si de abone tarafından karşılanacak. İndirim, 1 Haziran gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1. Birleşiminde, Başkan Ahmet Akın tarafından verilen önerge doğrultusunda 2. Birleşimde gündeme alınan; 2024 yılında tarımsal sulamanın ücretsiz olması ile su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2. Birleşimi ile hemen arkasından gerçekleştirilen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) Genel Kurulunda vatandaşların heyecanla beklediği; ücretsiz tarımsal sulama ve su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması maddeleri oylandı.

Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen maddeler doğrultusunda; tarımsal sulama hizmeti 0-20 dekar arası tarlalarda ücretsiz olurken, 20-40 dekar arası tarlalarda ise yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50'si de abone tarafından karşılanacak.

1 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Marmara Bölgesi'nin en pahalı suyunu kullanan Balıkesirlilerin; hane halkı ekonomisine katkı sağlamak amacı ile su fiyatlarına yansıtılacak yüzde 15 oranında indirim; konutlar, işyerleri ve diğer tüm tarife gruplarını kapsayacak. İndirim, 1 Haziran gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Haberler.com / İlkan Toprak - Yaşam

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